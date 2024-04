Il suo nome significa ‘benvenuto’ in arabo e la sua specializzazione è l’ospitalità aeroportuale. marhaba sbarca in Italia portando il suo servizio ‘Meet & Greet’ a Malpensa grazie alla partnership stretta con Sea Aeroporti Milano. “Si tratta - spiega Shahab Al Awadhi, Head of marhaba Global - di un accordo di lungo periodo che riunisce due organizzazioni diverse con un obiettivo condiviso, quello di migliorare l’esperienza aeroportuale”.

Tutti i clienti marhaba possono ora usufruire del servizio Fast Track di sicurezza di Sea Aeroporti Milano, mentre per chi attiva i servizi ‘Gold’ è compreso anche l’accesso alla lounge dell’aeroporto.

Accoglienza da Vip

Ma in cosa consiste il servizio ‘Meet & Greet’? “I passeggeri in arrivo o partenza - spiega Shahab Al Awadhi - vengono accolti dal nostro personale in un punto d’incontro prestabilito. Da lì in avanti vengono accompagnati in ogni fase del processo per sbrigare tutte le formalità necessarie, dalle procedure per l’immigrazione alla sicurezza, dalla dogana alle altre esigenze di check-in. Il nostro obiettivo - aggiunge - è che i viaggiatori si sentano accolti calorosamente e accuditi e percepiscano il vantaggio ulteriore di risparmiare tempo prezioso”. A un costo supplementare si può usufruire anche di servizio facchinaggio e, come extra, si possono prenotare sale riunioni private o accedere alle lounge VVIP.

L’azienda ha come suo fulcro il passeggero, ne monitora le esigenze e opera di conseguenza: “In risposta al feedback dei clienti - continua il nostro interlocutore - abbiamo recentemente aggiunto alla nostra offerta anche dei servizi di transfer che aiutano i viaggiatori a passare agevolmente da un gate all’altro durante il transito aeroportuale”. Un plus importante per molti target di clientela, come ad esempio i genitori che prenotano per un bambino.

Team multiculturale

“A fare la differenza - specifica - è il nostro team fortemente orientato al cliente. Contiamo su un team multiculturale, che è stato sottoposto a una formazione rigorosa per soddisfare i nostri standard”. Allo stato attuale marhaba, lanciato negli Emirati Arabi Uniti per aiutare i passeggeri in arrivo o in partenza dall’aeroporto di Dubai, gestisce 18 lounge aeroportuali in sette Paesi oltre all’Italia: Emirati Arabi Uniti, Australia, Svizzera, Pakistan, Singapore, Zanzibar e Filippine. “Siamo costantemente alla ricerca di nuove opportunità per far crescere la nostra rete”.