Il sindacato Sepla: “Easa non autorizzi i voli con un solo pilota”

Il sindacato spagnolo dei piloti Sepla ha lanciato nuovamente l'allarme sull'utilizzo nell'intelligenza artificiale sugli aerei. E chiede all'Easa di non autorizzare i voli con un solo pilota.

Secondo quanto afferma il Sepla, l'iter per l'autorizzazione sarebbe già iniziato. Ma i dubbi del sindacato, come riporta preferente.com, sono parecchi. In primis, quelli riguardanti eventuali malesseri dei piloti. Anche perché, afferma Sepla, “l’incapacità di un pilota è l’emergenza grave che statisticamente si verifica di più”.

Secondo Sepla, l'unica ragione per volare con un solo pilota è economica. Ma avverte: “Un risparmio del 2% sul costo del lavoro metterebbe a rischio la sicurezza dei passeggeri”.