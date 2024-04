Ita Airways, flotta più ‘green’ con 4 Airbus di ultima generazione

Si fa sempre più giovane e ‘green’ la flotta di Ita Airways. La compagnia aerea continua il suo percorso di sviluppo mettendo in campo quattro nuovi Airbus di ultima generazione in una sola settimana.

Salgono così a quota 44 gli aeromobili NewGen, su un totale di 87 aeromobili.

Nello specifico, di tratta di: un A330-900 di proprietà Ita Airways; un A321neo; un A320neo e un A220-100, in leasing.

“L’investimento sulla flotta, cresciuta di oltre il 60% dalla nostra nascita, è al centro della nostra strategia e oggi annunciare l’entrata in servizio di quattro Airbus di nuova generazione in una sola settimana ci rende estremamente orgogliosi – spiega Francesco Presicce, accountable Manager & chief of Technology Officer Ita Airways -. Abbiamo implementato procedure di Entry Into Service tali da garantire la piena produttività dei velivoli acquisiti nel minor tempo possibile, sempre nel rispetto dei requisiti di sicurezza e di compliance regolamentare. Avevamo degli obiettivi ambiziosi e vedere che in poco più di due anni l’età media dei nostri aerei è scesa da 12,5 a 8,4 anni, con più del 50% di Airbus di ultima generazione, testimonia il grande sforzo della compagnia nelle attività di Entry Into Service e ci fa capire che stiamo facendo le scelte giuste. Il nostro target 2024 - continua il manager - è l’entrata in flotta di 26 nuovi aeromobili, per arrivare a fine anno ad un totale di 96 aeromobili, di cui il 67% di nuova generazione, percentuale più che doppia rispetto alla media di aeromobili Airbus di nuova generazione presenti nella flotta di altri vettori europei che si attesta al 32%”.

Il vettore ha come obiettivo quello di raggiungere, entro la fine del Piano Strategico 23-27, circa il 90% del totale della flotta environment-friendly, che consuma il 25% in meno di carburante ed emette meno CO₂, per puntare a diventare il vettore più green d’Europa.