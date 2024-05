King Holidays presenta il nuovo portale di prenotazione per agenti di viaggi, sviluppato per unire l’efficienza del digitale alla creatività necessaria per accontentare i clienti.

Nasce così una sola interfaccia, semplice da utilizzare, a disposizione degli agenti per realizzare pacchetti dinamici, anche multidestinazione, confermare le proposte a disponibilità garantita e accedere alla programmazione da catalogo, modificandola sulla base delle richieste del cliente.

Roberto Minardi, direttore commerciale di King Holidays, spiega: “La grande novità è l’utilizzo innovativo di una piattaforma già conosciuta dal mercato, che abbiamo arricchito con tutte le nostre esperienze esclusive: un lavoro lungo e complesso che ci permette oggi di offrire alle agenzie uno strumento altamente performante. Il cliente King Holidays, del resto, spesso cerca attività e proposte ritagliate su misura che, per ovvie ragioni, non possono trovare spazio nei programmi standard da catalogo”.

Dopo una fase di sperimentazione con una selezione di agenzie partner, la piattaforma, basata su una versione personalizzata di Travel Compositor, è stata rilasciata a maggio ed è accessibile da qualsiasi device attraverso il sito del tour operator, cliccando su Dynamic Booking, oppure direttamente dal link dedicato.

“Siamo sicuri di offrire uno strumento molto competitivo anche dal punto di vista economico, non solo in virtù delle sinergie con Mapa Group Travel e le altre società della holding Wamos Group, ma anche perché abbiamo scelto di ridurre sensibilmente i nostri margini a favore dei dettaglianti. L’obiettivo è duplice: aumentare i volumi delle agenzie già fidelizzate e ampliare la penetrazione sul territorio in diverse regioni, contando anche sul supporto dei nuovi area manager. Stimiamo entro la fine dell’anno un incremento di fatturato del 20%”.