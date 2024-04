L’autorità per l’aviazione indiana interviene sulla regolamentazione delle fee per la scelta dei posti sugli aerei. E mette nero su bianco che le famiglie con bambini piccoli non dovranno pagare cifre aggiuntive per sedere di fianco, purché viaggino con la stessa prenotazione.

Come riporta travelmole.com, la regola riguarda i bambini fino ai 12 anni, che potranno viaggiare senza pagare fee di fianco ad almeno un genitore (o tutore).

L’autorità di regolamentazione ha inoltre modificato la normativa riguardante la “disaggregazione dei servizi e delle tariffe da parte delle compagnie aeree di linea”.

Ciò in genere include i listini prezzi per servizi extra come posti a sedere prioritari e tariffe per il bagaglio registrato.