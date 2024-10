Non puoi sfuggire o girarti dall’altra parte. L’innovazione ti segue, ti tallona e richiede alimentazione continua. Ormai si è capito che per stare al gioco bisogna per forza cambiare passo.

Senza storie e lamentele assortite. L’innovazione per qualsiasi impresa o destinazione è fondamentale per guardare sempre un metro avanti.

Per questo abbiamo deciso di dedicare a questo tema il nostro terzo magazine TTG del 2024 (sfoglia qui la digital edition)

Un numero speciale, per fare approfondimento e raccontare l’evoluzione dell’industria turistica.

Per le news e le interviste metteremo in campo l’agenzia di stampa TTG giornaliera e le edizioni dei Today di fiera a Rimini, che si anticipano ricchi di interviste e notizie rilevanti.

Per Innovation siamo invece andati oltre, lasciando spazio ai protagonisti per spiegare strumenti e metodi che invadono il mercato.

Non sempre tutto funziona, anzi.

In qualche caso si vende per innovazione qualcosa di vecchio che si rimette a nuovo, in altre situazioni le idee sono troppo avventurose e si perdono in qualche canyon dimenticato. Sia chiaro che Innovation non è solo un magazine di pura tecnologia, perché le nuove idee in molti casi sono un cambio di metodologia in grado di migliorare il prodotto finale.

Le compagnie aeree su questo terreno hanno sempre guidato il gruppo, modellando e cambiando a ogni stagione. Ora, negli ultimi anni, questa grande apertura si è in parte affievolita per lasciare spazi alla fantascienza dei taxi volanti.

Ha fatto inoltre discutere la proposta di abbonamento annuale per volare con Wizz Air. Un modo per viaggiare su tutto il network anticipando anche i trend.

Un metodo innovativo per il comparto, ma servirebbe maggiore flessibilità di tutti i vettori low cost prima di chiedere una fiducia così ampia. Arriverà anche questo (forse con un passo più rallentato), e non bisogna trascurare l’impegno dei tour operator e delle agenzie di viaggi. Troppe volte criticati per scarso piglio innovativo, stanno invece tentando vie alternative, per togliersi di dosso quella sorta di rigidità di fondo.

Seguiteli, perché alcune realtà con impegno e investimenti si sono rifatte il look. Il futuro del mercato passa da chi non si tira indietro e prova a mettere il naso fuori dalla foresta.

Sfoglia la digital edition a questo link