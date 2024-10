Lituania, il ritorno dei turisti italiani. Ecco i primi dati del 2024

La Lituania non ha ancora raggiunto i fasti del pre covid, ma gli italiani stanno tornando nel Paese Baltico. Nei primi 6 mesi del 2024, infatti, i nostri connazionali che hanno visitato Vilnius e dintorni sono stati poco meno di 20 mila, segnando al momento un positivo +8%.

Lo scorso anno in 12 mesi erano stati 32 mila, nulla a che vedere con i quasi 50 mila registrati nel 2019. Eppure l’Italia continua ad essere nella top 10 e, se togliamo i Paesi limitrofi, è la numero uno per arrivi. “Quello che ci ha sorpreso è che si tratta di un turismo completamente diverso – ha dichiarato Indre Rimkaite, responsabile inbound di Lituania Travel per l’Italia -. Oggi non abbiamo più i gruppi, bensì una prevalenza di viaggiatori singoli, sempre più giovani”.

Sembra quindi al tramonto il vecchio viaggio attraverso le 3 capitali baltiche. Oggi i viaggiatori tendono a visitare solo la Lituania, e soprattutto a non limitarsi solo a Vilnius. I nuovi turisti cercano esperienze più slow, immerse nella natura. “Abbiamo notato anche un prolungamento dei soggiorni, che da 2 notti sono arrivati a 3” ha aggiunto la direttrice.