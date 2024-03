Lufthansa è pronta “a proporre soluzioni costruttive” per chiudere una volta per tutte l’operazione Ita Airways. Visionate le obiezioni della Commissioni Ue, il Gruppo tedesco ha diramato una nota in cui promette risposte “compatibili con una realtà economica dell’aviazione così competitiva come quella italiana”.

Il nodo critico agli occhi di Bruxelles resta quello delle rotte. Su alcune la fusione porterebbe a una riduzione della concorrenza. Ma il colosso tedesco mostra apertura per cercare di incassare il placet dell’Ue e nello statement, riportato da Ansa.it, afferma: “Rimaniamo fiduciosi che l’operazione verrà approvata, anche perché siamo convinti che la concorrenza in Europa, specialmente in Italia, potrà essere rafforzata da una Ita Airways parte del gruppo Lufthansa”.

Nel frattempo, cresce l’insofferenza delle istituzioni italiane. Nelle scorse ore il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, ha tuonato contro i ritardi dell’Ue: “Da dieci mesi - ha dichiarato - stiamo lottando con l’Europa, che non ci permette di costruire un campione europeo che consenta di competere con i colossi internazionali nel settore”. La speranza è che si arrivi entro il 6 giugno a chiudere l’operazione.