Nonostante il periodo turbolento per il Paese e per tutta l’area, l’israeliana El Al guarda avanti e mette a segno un’importante commessa alla Boeing per 37 nuovi aerei, tutti B737 Max.

Gli aerei inizieranno ad arrivare alla compagnia aerea con sede a Tel Aviv a partire dal 2028, si legge su Preferente. La più grande compagnia aerea israeliana ora opera esclusivamente con Boeing, nonostante ciò sia stato suggerito che avrebbe negoziato anche con Airbus.

Gli aerei di El Al, va ricordato, non sono come quelli di altre compagnie aeree perché incorporano sistemi di sicurezza sconosciuti nel resto dell'aviazione. Ad esempio, trasportano difese missilistiche, ovviamente insolite anche negli aerei di paesi coinvolti in altri conflitti.