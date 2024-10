Nasce ‘Destinazione Napoli’, nuovo brand per promuovere la città

Un nuovo brand per promuovere la città e le aree fuori dai confini metropolitani. Nasce ‘Destinazione Napoli’, e debutta a TTG Travel Experience 2024. L’obiettivo della neonata Dmo è delineare le strategie per rafforzare il turismo incoming, consolidando la posizione sui mercati esteri.

Il Comune di Napoli si è dotato di uno strumento strategico, quale la Destination management organization, per la progettazione, la realizzazione e la gestione dei servizi, delle azioni di marketing, promozione, digitalizzazione e sviluppo di prodotti necessari alla valorizzazione della destinazione turistica. A questo fine è nato un accordo quadro tramite l’Rti, composta da CoopCulture e SL&A.

“Con questa iniziativa - afferma il project leader della Dmo, Stefano Landi - anche Napoli si dota di una organizzazione che si muove su standard mondiali”. In città è stata realizzata “un’installazione fissa - aggiunge l’assessora al Turismo e alle Attività produttive del Comune di Napoli, Teresa Armato -, pensata 'per fare il giro del mondo’ attraverso le esperienze dei turisti che scattano un selfie per i social. Nel logo sono raffigurati alcuni dei principali simboli della napoletanità, ma anche immagini delle stazioni della metropolitana”.