Nuovo general manager al Rome Marriott Grand Hotel Flora

Al Rome Marriott Grand Hotel Flora arriva Simone D’Alessandro, nuovo general manager dello storico hotel di Via Vittorio Veneto di Salvatore Naldi Group, aprendo una nuova fase.

Nel suo bagaglio professionale, vanta esperienze di grande spessore.

“Sono molto molto onorato di questa nuova sfida per tutti i progetti futuri. Con tutto il team, abbiamo intenzione di iniziare un nuovo ciclo di successi. Via Veneto – dice il direttore – sta vivendo una sorta di Rinascimento con le tante nuove aperture e noi vogliamo essere protagonisti. Ci sono grandi piani di sviluppo e rinnovamento che coinvolgono sia la parte camere che ristorativa: il Flora è nato per essere un albergo di lusso ed un player di prim’ordine per la città”.

Oltre alla riapertura stagionale del rooftop, D’Alessandro aggiunge un restyling del dehor esterno, un elegante salotto/bar en plein air su via Veneto.