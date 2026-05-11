Oltre 1.300 cantieri al giorno: ecco i dati di Rete Ferroviaria italiana

Sono oltre 1.300 cantieri attivi ogni giorno per complessivi 11,6 miliardi di euro di investimenti dedicati a grandi opere, interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e aggiornamenti tecnologici. Sono questi i numeri illustrati oggi dall’amministratore delegato e direttore generale di Rete Ferroviaria Italiana, Aldo Isi, nel corso della conferenza stampa presso la sede del Gruppo FS a Roma dedicata allo stato di avanzamento dei cantieri ferroviari e alle prossime attivazioni sulla rete nazionale.

“Avanza a ritmo serrato la realizzazione delle opere strategiche – spiega la società in una nota -: nell’ultimo triennio sono state completate alcune delle principali infrastrutture e conclusi numerosi interventi di upgrade tecnologico sulla rete. I lavori attualmente in corso interessano i principali corridoi ferroviari europei, lo sviluppo delle nuove linee AV/AC, l’elettrificazione della linea Ivrea-Aosta e il rafforzamento della rete regionale”.