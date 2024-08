Le Olimpiadi fanno impennare la spesa a Parigi. Secondo gli ultimi dati diffusi da Visa, le piccole imprese della Ville Lumière hanno beneficiato di un aumento del 26% su base annua per quanto riguarda le vendite ai titolari di carta Visa durante il primo weekend dei Giochi.

L’incremento più significativo è stato registrato in teatri e musei (+159%), nel food & grocery (+42%), nei ristoranti (+36%), nelle vendite al dettaglio (+21%) e nell’intrattenimento (+18%).

Mentre guardando alle nazionalità, la quota maggiore di spesa estera proviene dai titolari di carta Visa statunitensi (29%), mentre gli aumenti più significativi rispetto all’anno precedente provengono da parte dei titolari di carta Visa giapponesi (+129%) e brasiliani (+33%).

Il 78% degli acquisti internazionali a Parigi è stato effettuato in modalità contactless, con un aumento del 9% rispetto all’anno precedente.

Sul fronte del travel, le prenotazioni di voli per Parigi in vista dei Giochi sono cresciute del 39% rispetto allo stesso periodo del 2023; e sono aumentate le partenze per la capitale francese da parte di viaggiatori di età inferiore ai 35 anni, con una crescita del 120% rispetto all’anno precedente.

L’incremento maggiore dei flussi rispetto all’anno precedente si è registrato dagli Stati Uniti (+64%). Seguono Germania (+61%) e dalla Spagna (+27%).

La spesa è aumentata in modo significativo anche nelle città che ospitano eventi olimpici al di fuori di Parigi, come Saint-Etienne (+214%), Lille (+100%) e Marsiglia (+38%).