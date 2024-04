Mentre il turismo Usa è ancora impegnato a tirare le somme dell’indotto turistico creato dall’eclissi solare visibile dal Nord America, P&O Cruises presenta il programmi per il 2026, con partenze ad hoc per seguire il medesimo fenomeno, che si ripeterà tra due anni (per la precisione il 5 agosto) e sarà visibile dal mare, con un itinerario sulla costa atlantica di Ventura che farà scalo nella città spagnola di El Ferrol oppure tra l’Islanda e le isole britanniche.

Ma tra le novità, come riporta ttgmedia.com, c’è anche lo sbarco di Arvia a Roma, con cinque itinerari che prevedono altrettanti scali a Civitavecchia.