PoliMi: “Italiani penalizzati dai prezzi al rialzo”

Il rincaro eccessivo dei prezzi sta influenzando negativamente la durata delle vacanze domestiche degli italiani. A evidenziarlo Eleonora Lorenzini, direttrice dell’Osservatorio Travel Innovation del Politecnico di Milano, che a TTG Travel Experience ha presentato i dati sul travel. “Il mercato del turismo continua a crescere - osserva -, anche se i diversi comparti registrano velocità diverse. Un punto di attenzione riguarda i prezzi, che per l’ospitalità raggiungono livelli importanti, andando a penalizzare in particolare i flussi interni. Un’inversione di tendenza si nota sull’e-commerce, che cresce ma in misura minore rispetto al passato sul ricettivo (rappresentando oggi il 56% del valore complessivo); sale più del totale, invece, nei trasporti (dove arriva a valere circa il 70% del totale comparto)”.

“Nell’ultimo anno, in linea con un trend già in atto da tempo soprattutto per quanto riguarda i viaggiatori oltreoceano - aggiunge Lorenzini - aumenta anche da parte dei turisti italiani il ricorso alla prenotazione dell’alloggio con ‘tariffa flessibile’, un’opzione scelta ormai in oltre la metà dei casi. Allo stesso modo, la possibilità di rateizzare i pagamenti diventa un importante driver di scelta dei fornitori dei servizi di viaggio”.