“Un’analisi importante per capire dove sta andando il turismo in Italia e dove e come spendono i turisti”, questo il saluto di Alessandra Priante, presidente Enit, alla presentazione degli Insights 2026 di Global Blue. Il momento non è facile per le realtà rappresentate in platea, sia lato retail che lato turismo, a causa delle nubi in vista dell'estate rispetto alle presenze in Italia dai mercati del Golfo, tradizionalmente ad alto impatto in termini di spesa.

“Le riflessioni di oggi - ha proseguito Priante - ci servono per capire come sta cambiando la domanda. Anche riguardo la Gen Z, che si sta affacciando in modo sempre più deciso, per capire cosa cercano, come spendono”.

“Sono cambiati i modi di spendere. La ricerca ci mostra una fotografia dinamica per nazionalità, destinazioni, desideri. Questo dinamismo deve essere il nostro punto fermo a cui adattarci, soprattutto in questo momento storico”, ha concluso.