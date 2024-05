Qantas chiede scusa ai clienti per un difetto dell’app che ha rivelato i dati delle prenotazioni

L’elemento più importante è il fatto che, in ogni caso, non sono state divulgate informazioni finanziarie e che nessun dato relativo a frequent flyer sia stato utilizzato per altre prenotazioni.

Tuttavia, l’esposizione delle informazioni dei clienti c’è stata. Ad annunciarlo è stata la stessa Qantas, che ha chiesto scusa ai passeggeri per un difetto dell’app.

Come riporta travelmole.com, il problema sarebbe correlato a una modifica del sistema.

Alcuni clienti avrebbero segnalato di essere in grado di accedere alle prenotazioni di altri passeggeri. Il problema ora sarebbe risolto, ha affermato la stessa Qantas.