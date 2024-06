Sap Concur: cosa frena i business traveller

Viaggi d’affari limitati da scelte sostenibili e aumento dei costi. Nel Global Business Travel Survey realizzato da Sap Concur, brand specializzato nella gestione integrata dei viaggi, aumenta il numero di criticità che ne ostacola la realizzazione, al punto da portare al completo rifiuto per ragioni di sicurezza (45%), turbolenze politiche o sociali (39%), ma anche a causa dell’impatto ambientale provocato (12%).

Le indicazioni sono state ricavate dal coinvolgimento di 3.750 viaggiatori e 600 travel manager in tutto il mondo. “Per garantire produttività e benessere - afferma Andrea Piccinelli, head of Sap Concur Italy - le aziende devono oggi fornire un supporto adeguato attraverso formazione mirata e predisporre i migliori strumenti”.

I rimedi

Cresce dunque la disponibilità all’uso dell’Intelligenza Artificiale (96%) per perfezionare la programmazione, visto che il 78% dei business traveler italiani ha dovuto escogitare cambiamenti all’ultimo minuto, ma solo il 5% risulta poi pronto a fruire delle soluzioni individuate. Il 71% preferisce infatti aggiungere tempo extra per affrontare gli imprevisti o conciliare meglio le esigenze della trasferta, ma il 43% delle aziende ha come priorità la riduzione dei costi, con tagli sulle notti (22%) e scelta di voli con più scali (33%)

Improntare una strategia basata su dati prodotti da soluzioni tecnologiche avanzate appare un passo necessario per ridare slancio al business travel.