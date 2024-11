Singapore Airlines: un miliardo di dollari per il restyling degli A350-900

Ammonta a oltre un miliardo di dollari l’investimento che verrà effettuato da Singapore Airlines per il restyling degli interni dei 41 A350-900 dedicati al lungo raggio, revisione che prevede anche la creazione di una cabina di prima classe. Queste saranno dotate di 4 suite, così come verranno create suite anche per la business class, con l’obiettivo di innalzare il livello di privacy e comfort. Nel progetto è previsto anche il restyling della premium economy, dove questa già esiste.

Il design della cabina sarà lo stesso di quelli che Singapore prevede di introdurre sui 31 Boeing 777-9 che ha in ordine fermo. L'entrata in servizio del primo aeromobile a lungo raggio A350-900 rivisto è prevista per il secondo trimestre del 2026, mentre il primo A350-900ULR seguirà nel primo trimestre del 2027. Il completamento dell'intero progetto è previsto per la fine del 2030.