“L’evento che mancava” sta per tornare. Dopo il successo dello scorso anno si rinnoverà il 26 febbraio l’appuntamento con TTG Day, la giornata milanese di formazione e ispirazione per le imprese del turismo organizzata da TTG Travel Experience e InOut | The Hospitality Community. Un’occasione d’incontro riservata ai principali player del settore, che anticipa la stagione estiva e fa da ponte al grande appuntamento di ottobre: il TTG Travel Experience di Rimini.

E se la prima edizione dell’evento si era focalizzata sui ‘Nuovi equilibri’ come capacità di interpretare i paradigmi di un mondo in trasformazione per capire e soddisfare le esigenze del cliente, quest’anno si è deciso di affrontare il tema: ‘Il tempo del pensiero folle - Una giornata fra razionalità e irrazionalità per veri innovatori d’impresa’.