Trenitalia rivoluziona gli Intercity: tutte le novità

Nuovo logo e nuova livrea, ma soprattutto nuova impostazione per i treni Intercity del gruppo Trenitalia. Intanto scompaiono la prima e la seconda classe e nascono la Plus, 52 posti a vagone con 103cm di spazio tra le poltrone che avranno una larghezza di 63cm, e la Easy, 74 posti con meno distanza tra loro (95cm) e una larghezza da 51cm.

Ogni treno sarà dotato di 6 posti per il trasporto biciclette, mentre dal prossimo mese di novembre il vagone numero 3 di ogni intercity sarà destinato alle famiglie e dotato di area bimbi, giochi e spazi per muoversi. I cambiamenti in corso riguarderanno infatti anche gli Intercity notte, che vedono ben 4 possibilità di biglietto: il posto a sedere Easy, la cuccetta Comfort da 4 posti letto, la cabina Deluxe e la Excelsior.