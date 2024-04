Universal Orlando Resort: um’area dedicata a Dragon Trainer

Universal Orlando Resort ha annunciato nuovi dettagli per uno dei cinque 'mondi' che andranno a comporre il parco Universal Epic Universe che aprirà nel 2025.

Quest'area si chiamerà 'How to Train Your Dragon – Isle of Berk' e porterà i visitatori a immergersi nelle atmosfere del film d’animazione Dragon Trainer, in una realtà fatta di draghi volanti ma anche di luoghi per lo shopping, per la ristorazione e di emozionanti attrazioni.

Isle of Berk è stata creata da un team composto da membri di Universal Creative, DreamWorks Animation e Universal Pictures, qui si potranno incontrare dei personaggi legati al film come Hiccup e Sdentato, assistere a degli spettacoli e - come riporta travelpulse.com- sentirsi un po' Vichinghi intrattenendosi in location come Mead Hall, Spit Fyre Grill, e Hooligan’s Grog & Gruel.