Venezia, primi giorni di ticket: ecco come è andata

Venezia, nei primi giorni di ticket, è sempre Venezia. Folla di turisti, molti pernottanti e quindi esenti dal ticket, totem informativi, gazebo per pagare o per registrarsi e ottenere il Qr code che certifica l’esenzione.

Il giorno con il maggior numero di turisti paganti è stato il 25 aprile, con 23.600 ticket, che è andato riducendosi progressivamente fino ai 16.038 paganti di domenica 28, mentre gli esenti sono oltre 58mila ospiti delle strutture ricettive in città.

“L’obiettivo del contributo di accesso è rendere la città vivibile, per residenti, lavoratori, studenti e turisti - dice il sindaco Luigi Brugnaro -. Tutti devono ricevere il massimo rispetto, ma anche tutti devono rispettare la città: abbiamo il dovere morale di consegnare la sua bellezza alle prossime generazioni. Spero, con umiltà, di convincere i contrari, così come è stato al tempo per il Mose. Abbiamo avuto manifestazioni agguerrite ma poi ha funzionato e ora protegge la città. Sono pronto anche a dire, ho sbagliato, ma l'importante è fare le cose!”.

Obiettivo del ticket è, dichiaratamente, diminuire il traffico giornaliero di turisti in alcune giornate di picco dell’anno.

Il calendario

Partito il 25 aprile, il ticket proseguirà tutti i giorni fino al 5 maggio. Poi sarà la volta dell’11, 12, 18, 19, 25, 26 maggio; dell’8, 9, 15, 16, 22, 23, 29, 30 giugno; del 6, 7, 13 e 14 luglio 2024. È necessario avere la certificazione del pagamento del ticket o il Qr code da mostrare ai controlli dalle 8.30 alle 16.