Carlo Conti, dal festival di Sanremo al relax al mare in vacanza

Carlo Conti è uno dei volti più amati della televisione italiana, un maestro della conduzione capace di coniugare eleganza, simpatia e professionalità. Dopo aver già lasciato il segno nelle edizioni passate, torna alla guida del Festival di Sanremo 2025 nelle vesti di conduttore e direttore artistico, portando con sé la sua visione della musica e dello spettacolo. Con il suo stile inconfondibile, è pronto a regalare al pubblico un’edizione ricca di emozioni, novità e grande musica. A TTG Italia Conti racconta la sua indole di viaggiatore abitudinario con una grande passione per i viaggi in Italia, il mare e le immersioni.

Ora è impegnato nell’evento più importante e atteso d’Italia il Festival di Sanremo. Dopo tanta Tv, quando stacca e va in vacanza che tipo di viaggiatore è?

Sono un pantofolaio e un abitudinario, uno che andrebbe sempre nel solito posto, possibilmente sempre in Toscana, invece mia moglie ama viaggiare, quindi da quando mi sono sposato ho iniziato a fare il turista. Vacanza per me è il riposo, proprio l’ozio, non fare niente, poter dormire di più, stare al sole per la mia “proverbiale” abbronzatura (sorride ndr.). Con mio figlio Matteo amo anche andare con lui con la barchetta a pescare, condividiamo insieme questa passione.

Come organizza i suoi viaggi?

Dipende dalla tipologia di viaggio. Sicuramente quelli più lontani e più complessi me li faccio organizzare dall’agenzia di viaggi mentre se si tratta solo di un week-end me la vedo anche da solo.

E più da mare o montagna?

La montagna è molto bella ma sono decisamente un amante del mare! Sono davvero un patito delle immersioni. Ho bisogno del mare, del sole e del calore. Sopporto il caldo, ma il freddo mi pesa. Il sole mi dà energia, e respirare l’aria di fronte al mare mi rigenera. Parliamo di mare di scoglio, tutta un’altra cosa.

Quali sono le sue mete preferite?

Ci sono molte località meravigliose, ma Castiglioncello (frazione di Rosignano Marittimo, in provincia di Livorno) ha un posto speciale nel mio cuore. Da bambino ci andavo con mia mamma, e ancora oggi continuo a tornarci. In inverno preferisco destinazioni dove posso godermi il sole, ma in generale prediligo brevi viaggi in Italia prima di concedermi un week-end all’estero. Abbiamo un Paese straordinario, ricco di luoghi splendidi da scoprire e vivere, dalla Puglia alla Valle d’Aosta, veri gioielli del nostro patrimonio.

Guardando oltre la nostra meravigliosa Italia c’è qualche meta estera che sogna di visitare?

Ho già realizzato il mio sogno durante il viaggio di nozze: sono stato in Polinesia, la meta che mi ha sempre affascinato di più. È stata un’esperienza indimenticabile. Tuttavia, le immersioni più belle le ho fatte nel Mar Rosso, un vero paradiso sottomarino. E poi ci sono le Maldive, che di certo sono un altro angolo di paradiso.

La prima cosa che mette in valigia?

La macchina fotografica e la GoPro per fare le riprese subacquee.