Elisabetta Gregoraci, una passione per i viaggi: “Prediligo le mete particolari”

E’ tornata in Rai alla guida di ‘Questioni di stile’ su Rai 2, un programma dedicato al lifestyle. Oltre alla sua passione per la moda, Elisabetta Gregoraci è una grande amante dei viaggi.

Che tipo di viaggiatrice sei quando parti per una vacanza?

Adoro viaggiare perché credo che sia una delle esperienze più arricchenti al mondo. Attraverso i viaggi scopri nuove culture, tradizioni e tendenze. Prediligo il mare; la montagna mi piace, ma cerco sempre mete particolari. Ad esempio, ho effettuato un viaggio meraviglioso in Vietnam, una destinazione che mi ha sorpreso per la sua bellezza e fascino. È stato uno dei viaggi più interessanti che abbia mai fatto. Anche quello in Giappone è stato un viaggio indimenticabile.

Quali sono le tue prossime mete?

Due destinazioni che sogno di visitare: Petra, in Giordania, e l’Australia.

Hai un luogo del cuore?

La Calabria, la mia terra natale, a cui sono legatissima. È il luogo in cui sono nata, cresciuta e dove torno sempre, ogni volta che posso.

Cosa non manca mai nella tua valigia?

Il pigiama! Non riesco a dormire senza, anche se ci sono 50 gradi.

Come organizzi i tuoi viaggi?

Un po’ da sola e un po’ con l’aiuto di un’agenzia, a seconda della complessità del viaggio e della destinazione.