Manila Nazzaro e il suo amore per il mare

Manila Nazzaro, conduttrice tv e radiofonica ed ex Miss Italia, racconta a TTG Italia il suo amore per i viaggi, confortevoli e senza sorprese, affidandosi alle agenzie di viaggi. Neo sposa di Stefano Oradei dal 4 maggio, ha scelto le Maldive per il viaggio di nozze.

Quando viaggi per piacere che tipologia di viaggiatrice sei?

Da mare! Amo godermi spiagge e sole in totale relax. La maggior parte dei miei viaggi hanno questo mood.

Le tue mete preferite?

Maldive in primis, scelte per il viaggio di nozze che stiamo organizzando. Mi piacerebbe andare in Sudafrica, tornare in Sicilia e nella mia Puglia.

Prossimi viaggi in programma?

Oltre alle Maldive, a luglio con tutta la famiglia andiamo a New York per i 18 anni di mio figlio. Poi week end al mare in Italia.

Come organizzi i tuoi viaggi?

Mi sono sempre affidata all’agenzia di viaggi. Ultimamente, però, mio marito, che viaggia molto per lavoro e organizza tutto da solo, si occupa dei nostri viaggi più semplici. Per le vacanze organizzate, invece, preferisco rivolgermi a un’agenzia per effettuare una scelta sicura.

Hai una città del cuore?

Roma. Mi ha dato tutto: nuovi amici, lavoro e un grandissimo amore.

Che rapporto hai con le valigie?

D’amore! Sono super ordinata. Non possono mancare il mio make up e il pigiama, per sentirmi in hotel come a casa.