Martina Stella, l’Italia nel cuore

Martina Stella, vent’anni di carriera alle spalle, ha girato il mondo tra un set e l’altro, ma per le vacanze con i figli sceglie sempre l’Italia, che non finisce mai di scoprire.

Quando viaggi per piacere che tipologia di viaggiatrice sei?

Amo sia il mare che la montagna e da quando sono mamma ho riscoperto sempre di più l’Italia anche per far conoscere ai bambini il nostro territorio, un po’ anche per comodità perché abbiamo tutte le bellezze paesaggistiche a poche ore di treno o volo e ne approfitto per scoprire luoghi della nostra terra che non ho ancora visitato.

Quali sono i luoghi del cuore?

La mia Toscana, con la zona del Chianti, ma anche Maratea: me ne sono innamorata grazie al festival del cinema Marateale. Sorrento è un altro luogo del cuore.

Programmi per le vacanze estive?

Sarò in Italia; porterò i miei figli a Bolgheri, in Toscana, visto che lavorerò molto durante l’estate e voglio rimanere vicina a loro. In pratica, sto vivendo su Trenitalia...!

Che rapporto hai con le valige e cosa non può mancare?

Di amore odio, ne faccio tantissime da sempre. All’andata è tutto perfetto, ordinato, preciso, steso, al ritorno tutto disordinato. Non possono mai mancare le scarpe col tacco, che sia viaggio di vacanza o di lavoro.