TTG Agenti - Cosa frena i viaggiatori dall’entrare in agenzia di viaggi?

Avendo clienti sia online che in agenzia, mi rendo sempre più conto che molte persone associano ancora l’ingresso in un’agenzia al pagare automaticamente di più, solo perché stanno entrando in un negozio fisico. In realtà, nel confronto diretto spesso riusciamo a costruire meglio il viaggio giusto, più adatto alle esigenze di budget e servizi.

Un altro freno è l’idea che in agenzia si vendano solo pacchetti standard, rigidi e poco personalizzabili. Oggi è esattamente il contrario, i pacchetti sono super dinamici e noi abbiamo gli strumenti per cucire su misura la soluzione più idonea per ogni viaggiatore, combinando voli, hotel, esperienze e servizi con grande flessibilità.

Fabiana di Lecce - Gattinoni Travel Point Foggia - Gattinoni

A TTG Travel Experience, in programma a Rimini il prossimo ottobre, si parlerà anche del rapporto tra agenzie e clienti: resta sintonizzato per scoprire tutte le novità!