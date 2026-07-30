TTG Agenti - Qual è il principale nemico delle agenzie di viaggi oggi?

Il principale nemico delle agenzie di viaggi oggi non è uno solo. Da un lato c’è la cattiva informazione che spesso accompagna eventi geopolitici, crisi internazionali o fenomeni naturali, generando nei viaggiatori timori sproporzionati rispetto alla realtà dei fatti. Notizie frammentarie, sensazionalistiche o prive del necessario contesto possono portare a rinunciare a destinazioni perfettamente sicure o a rimandare decisioni di acquisto, alimentando un clima di incertezza.

Dall’altro lato, persiste una convinzione altrettanto diffusa quanto errata: che il ‘fai da te’ sia sempre più conveniente rispetto all’acquisto in agenzia. In realtà, il confronto viene spesso limitato al solo prezzo, senza considerare il valore della consulenza, il tempo risparmiato, la selezione delle soluzioni più adatte, la tutela in caso di imprevisti e l’assistenza prima, durante e dopo il viaggio.

L’agente di viaggi non è un semplice intermediario, ma un consulente professionale che mette a disposizione competenze, esperienza e capacità di interpretare le reali esigenze del cliente.

Esattamente come avviene in altri settori professionali, il suo compito è aiutare il viaggiatore a fare scelte consapevoli, evitando errori, ottimizzando il budget e costruendo esperienze realmente coerenti con aspettative e desideri.

Per questo il nostro ruolo oggi è più attuale che mai: essere un punto di riferimento affidabile, fornire informazioni corrette e aggiornate e accompagnare il cliente in un percorso di acquisto sempre più complesso. La vera sfida non è competere con internet, ma far comprendere il valore della consulenza professionale in un mercato dove l’abbondanza di informazioni non sempre coincide con una migliore capacità di scegliere.

Stefano Scorzia - Safira Viaggi - Welcome Travel Group

A TTG Travel Experience si parlerà anche delle problematiche della distribuzione: stay tuned!