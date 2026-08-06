TTG Agenti - Video promozionali e social network: quanto sono importanti per la scelta della destinazione?

Ebbene sì, in questo periodo storico particolare, in cui la tecnologia e l’utilizzo dei social sono parte integrante del nostro quotidiano, poter visionare la desiderata meta delle proprie vacanze è un plus non indifferente, ci aiuta ad immergerci nella destinazione.

Scoprire a livello visivo i luoghi stimola dentro di noi delle emozioni particolari. Se le emozioni sono positive sarà sicuramente una meta che prenderemo in considerazione per il nostro futuro viaggio. Sarà stimolata la curiosità verso la destinazione. Crescerà la voglia di esplorare la meta in questione e sicuramente cresceranno le aspettative a riguardo.

Inoltre, se nel video in questione il testimonial è anche il consulente di viaggio con il quale ci interfacciamo, il messaggio diventerà ancora piu’. Sembrerà di vivere già la vacanza!

Romina Gandini - Bluvacanze Merate

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