TTG Agenzie - C’è un futuro per le agenzie di viaggi?

La risposta è nell’etimologia della parola stessa: “agente”, dal latino agere, agire. Ovvero colui che si mette in movimento per conto di altri.

C’è un futuro luminoso per le agenzie che vestono i panni di broker strategici. Esattamente come un broker finanziario analizza il mercato senza essere vincolato a un singolo prodotto, per tutelare gli interessi del proprio investitore, noi facciamo lo stesso con il tempo e il budget del cliente.

In un mercato sovraccarico di informazioni e insidie, il nostro ruolo è proteggere l’investimento economico ed emotivo del viaggiatore, gestendo il rischio e armonizzando i suoi desideri con la realtà – quella vera, non virtuale – filtrando il “rumore” e la burocrazia del mercato e presentando al cliente opzioni verificate e mirate.

Anche una sede fisica, reale e riconoscibile, torna a essere un valore centrale, soprattutto per i giovani che cercano sicurezza.

Il web e l’intelligenza artificiale sono ottimi strumenti per suggerire, ispirare e facilitare, ma si fermano davanti allo schermo.

L’agente umano fa accadere le cose, risolve gli imprevisti sul campo e si assume la responsabilità legale ed emotiva del viaggio. Un lusso umano che l’algoritmo non è in grado di calcolare. Più aumentano le informazioni disponibili online, più cresce il valore di chi sa trasformarle in decisioni. L’intelligenza artificiale, se interrogata correttamente, sa, ma non fa.

Noi siamo consulenti prima, angeli custodi durante, avvocati difensori dopo. È la differenza tra sapere e ciò che il nostro nome racconta da secoli: agire.

Vanessa Padovani - Abaco Viaggi - Welcome Travel Group

Il futuro delle agenzie di viaggi sarà uno dei temi centrali a TTG Travel Experience: resta sintonizzato per scoprire tutte le novità!