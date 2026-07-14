TTG Agenzie - Giovani agenti crescono: il ricambio generazionale nelle agenzie di viaggi è un problema?

Più che un problema, credo sia una delle sfide più importanti che il nostro settore dovrà affrontare nei prossimi anni. Da oltre vent’anni lavoro nel settore dei viaggi e vedo sempre più spesso una difficoltà nel trovare giovani che scelgano questo percorso professionale con la volontà di costruirsi una carriera nel turismo.

Probabilmente per molti ragazzi questa professione appare diversa da quella che è realmente. Spesso si pensa che il nostro lavoro sia semplicemente vendere una vacanza, mentre oggi un agente di viaggi è soprattutto un consulente: ascolta, consiglia, organizza, gestisce imprevisti e accompagna il cliente prima, durante e dopo il viaggio.

È un mestiere che richiede competenze, aggiornamento continuo, capacità relazionali e una grande dose di responsabilità.

Allo stesso tempo credo che il settore debba fare un passo avanti nel valorizzare questa professione e nel trasmetterne il vero valore alle nuove generazioni. L’esperienza di chi lavora da anni in questo mondo è fondamentale, ma altrettanto importante è l’entusiasmo dei giovani, la loro familiarità con le nuove tecnologie e la capacità di interpretare i cambiamenti del mercato e delle abitudini di acquisto.

Nella mia esperienza, quando un giovane entra in agenzia con curiosità, passione e voglia di imparare, può crescere rapidamente e diventare una risorsa preziosa. Per questo non vedo il ricambio generazionale come un problema senza soluzione, ma come una sfida che richiede impegno da parte di tutti, agenzie, network, tour operator e scuole.

Se riusciremo a trasmettere il valore di questo mestiere, sono convinto che il turismo continuerà ad attrarre nuovi professionisti capaci di portare innovazione senza perdere quell’aspetto umano che resta il vero cuore del nostro lavoro.

Simone Sperandini - Bluvacanze Roma Tuscolana

Il lavoro nel turismo sarà uno dei temi affrontati nel corso di TTG Travel Experience: segui gli aggiornamenti sul programma!