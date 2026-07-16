TTG Agenzie - Il futuro delle agenzie di viaggio: personalizzazione e alta professionalità per vincere la sfida del mercato?

Il futuro delle agenzie di viaggio dipenderà strettamente dalla loro capacità di evolversi e intercettare i costanti mutamenti del mercato. In un contesto in cui la domanda si frammenta in segmenti sempre più specifici ed esigenti, il nuovo ruolo dell’agente risiede proprio nella capacità di soddisfare queste richieste emergenti.

Per essere competitivi, oggi sono indispensabili un’elevata professionalità, una consulenza a 360 gradi e la massima disponibilità nel comprendere le esigenze di un cliente che ha sempre meno tempo e ricerca la totale serenità. Le recenti crisi globali hanno dimostrato quanto sia cruciale il ruolo delle agenzie nel garantire la tutela e l’assistenza del passeggero, in qualsiasi momento e in ogni parte del mondo.

In questa ottica, il prodotto generalista — come la semplice vendita di un hotel o di un volo low cost — non può più rappresentare un biglietto da visita strategico. Il vero valore aggiunto delle agenzie risiede ormai nell’offerta di prodotti di alto livello, viaggi tailor-made su misura e una consulenza altamente specializzata.

Chiara Iattici - Gattinoni Travel Store di Modena Centro La Rotonda

Il futuro delle agenzie di viaggi sarà tra i temi affrontati nel corso di TTG Travel Experience: resta sintonizzato per non perderti le novità!