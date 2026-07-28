TTG Agenzie - Il target lusso in agenzia: cosa cercano i big spender?

La domanda ha tantissime risposte. In questi anni il lusso ha cambiato decisamente le richieste dei nostri clienti. Un tempo bastava suggerire un 5 stelle e si aveva successo. Oggi l’alto spendente che passa attraverso l’agenzia cerca qualcosa di insolito, di esclusivo, che incontri i suoi gusti e le sue passioni.

L’arte, l’archeologia, la ricerca di animali rari, avvenimenti sportivi sono spunti per costruire viaggi. Internet e i social sono già una grandissima fonte dalla quale partire, e spesso il nostro compito inizia da lì.

Ritengo che il nostro obiettivo, oltre ad organizzare il viaggio, sia riuscire a stupire e trasmettere emozioni.

Naturalmente l’assistenza, prima e durante il viaggio, deve essere costante ad ogni ora del giorno e della notte. Tutto deve essere predisposto e prenotato nei minimi dettagli per evitare qualsiasi imprevisto, che nel nostro settore è sempre in agguato.

Damaraland - Frigerio Viaggi - Brescia

Il taget lusso sarà uno dei temi affrontati nel corso di TTG Travel Experience: resta sintonizzato per non perderti nessuna novità!