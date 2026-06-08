Le agenzie di viaggi sono da sempre il motore vivo del turismo organizzato. La ‘prima linea’ che opera sul campo e rappresenta il punto di collegamento del travel con il suo interlocutore più importante: il cliente finale.
TTG Agenzie nasce con lo scopo di portare alla ribalta la distribuzione turistica, l’anello fondamentale su cui si regge tutta la filiera.
Dai prossimi giorni, questa sezione ospiterà opinioni e interventi degli agenti di viaggi di tutta Italia. Un cammino che proseguirà fino all’appuntamento di ottobre con TTG Travel Experience, l’appuntamento immancabile di ritrovo della distribuzione.
Le agenzie diventano così protagoniste, raccontano la loro opinione sui grandi temi del settore, fornendo uno sguardo diverso sul turismo, raccontato dal punto di vista di chi fa viaggiare le persone.