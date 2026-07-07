TTG Agenzie - Qual è il più grande mito da sfatare sulle agenzie di viaggi?

Il più grande mito da sfatare è che prenotare in agenzia costi di più. In realtà è spesso il contrario: grazie ai rapporti consolidati con i fornitori possiamo accedere a tariffe e condizioni dedicate che il cliente difficilmente trova da solo.

Inoltre confrontiamo le migliori soluzioni disponibili e, facendo parte di un network come Puerto Svago, possiamo offrire vantaggi competitivi ancora maggiori, uniti alla sicurezza di un’assistenza professionale prima, durante e dopo il viaggio.

Alessandro Portanova – Puerto Svago Napoli Cittadella

Il ruolo delle agenzie nel turismo sarà uno dei temi al centro dell’edizione 2026 di TTG Travel Experience: segui ttgitalia.com per non perderti le novità sull’appuntamento di ottobre a Rimini!