TTG Agenzie - Qual è il più grande mito da sfatare sulle agenzie di viaggi?

Il più grande mito da sfatare sulle agenzie di viaggi è che l’agenzia sia ancora il luogo migliore dove prenotare una vacanza e l’agente di viaggio la figura di riferimento a cui rivolgersi.

È un’affermazione volutamente provocatoria, ma necessaria per stimolare una riflessione all’interno della categoria. In un mondo sempre più veloce, con clienti sempre più informati, connessi e autonomi, molte agenzie continuano a operare secondo modelli che non risultano più attrattivi come un tempo.

Le ragioni sono diverse. In primo luogo, si assiste a una progressiva carenza di professionisti capaci di trasformare la propria esperienza di viaggio in competenza, ispirazione e capacità di generare desiderio, sia in agenzia sia attraverso i canali digitali. In secondo luogo, spesso rischiamo di dare per scontata la nostra preparazione professionale: e se da un lato è vero che possediamo conoscenze più approfondite rispetto al cliente, dall’altro tendiamo a diventare troppo tecnici e accademici, lasciando, a volte, che sia il viaggiatore a portarci curiosità e suggestioni scoperte sui social o attraverso i creator di viaggio, anziché essere noi a proporle per primi.

A questo si aggiungono tempi di risposta e di elaborazione dei preventivi che, inevitabilmente, vengono confrontati con la rapidità dell’intelligenza artificiale e degli strumenti digitali, destinati a evolversi sempre più rapidamente.

Ma il limite più grande è probabilmente un altro: la scarsa propensione all’adozione di tecnologie in grado di migliorare l’organizzazione interna, automatizzare attività a basso valore aggiunto e rafforzare la relazione con il cliente. Dalla gestione dei processi agli auguri automatici, dai follow-up alla comunicazione marketing, esistono oggi strumenti che consentirebbero di liberare tempo prezioso da dedicare alla consulenza e alla vendita.

Strumenti che, nel caso delle agenzie di Viaggio affiliate a Welcome Travel Group, sono già ampiamente disponibili e messi a disposizione della rete per supportarne l’evoluzione e la competitività. Non utilizzarli significa, spesso senza accorgersene, rinunciare a opportunità concrete di crescita e compromettere la propria capacità di competere in un mercato sempre più dinamico.

Se vogliamo continuare a essere riconosciuti come una scelta di valore, dobbiamo smettere di raccontarci esclusivamente come coloro che intervengono nelle emergenze — guerre, calamità naturali, cancellazioni — e iniziare a costruire una nuova identità professionale. Un modello moderno, capace di coniugare competenza umana, tecnologia, velocità e capacità di ispirazione.

Per riuscirci serve uno sforzo collettivo. I network sono chiamati ad agire, investendo nella formazione, nella comunicazione, nella tecnologia e nella costruzione di reti realmente moderne e competitive. È un percorso che Welcome Travel Group ha già intrapreso da tempo, mettendo a disposizione delle agenzie strumenti, competenze e opportunità di crescita per accompagnarle nell’evoluzione del mercato.

Le agenzie, dal canto loro, devono cogliere queste opportunità con spirito proattivo, aprendosi a nuovi modelli organizzativi e a una maggiore collaborazione, anziché contribuire alla frammentazione del settore.

Anche i tour operator hanno un ruolo fondamentale: devono fare propri concetti come flessibilità, velocità e semplicità, attraverso policy coerenti con le esigenze del mercato e servizi di assistenza sempre più efficaci. L’assistenza non dovrebbe essere percepita come un semplice valore aggiunto della vacanza, ma come uno degli elementi determinanti che orientano la scelta del viaggiatore.

Il futuro delle agenzie esiste, ma non è garantito. Va costruito oggi, con il coraggio di mettere in discussione ciò che siamo stati per diventare ciò che il mercato ci chiederà di essere domani.

Natalina Petrillo - Vado al Massimo - Welcome Travel Group

A TTG Travel Experience, in programma a Rimini il prossimo ottobre, le nuove sfide della distribuzione saranno tra i principali temi di discussione: segui ttgitalia.com per restare aggiornato!