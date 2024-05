La Svizzera sostenibile punta sul ghiacciaio di Titlis

L’intermodalità della Svizzera allarga i confini dell’offerta turistica. Combinando le nuove corse di Trenitalia con quelle delle ferrovie elvetiche, in circa un’ora da Milano è possibile raggiungere la vetta del ghiacciaio Titlis, godendo di un ultimo tratto sospesi in quota grazie alla funicolare in partenza da Engelberg.

“La crescente attenzione agli spostamenti sostenibili da parte dei viaggiatori italiani più giovani - osserva Sergio Scheiwiller, sales manager Europe Titlis - sta portando sempre più visitatori fuori dai confini urbani, senza però rinunciare a grandi classici dell’offerta svizzera come Lucerna. In pochi minuti diamo modo di passare da uno dei più amati centri storici degli short break elvetici a una passeggiata a 3041 metri d’altezza, attraversando il ponte sospeso più alto d’Europa”.

A disposizione per la risalita tre diversi modelli di cabine panoramiche: le gondole Titlis Express da otto posti, l’esclusiva Rotair completamente girevole, ma anche la seggiovia da brividi Ice Flyer. Una volta in quota, i visitatori possono contemplare uno degli ultimi ghiacciai perenni d’Europa, inoltrandosi in un corridoio di 150 metri di lunghezza completamente congelato.