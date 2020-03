di Gaia Guarino

08:01

Ventiquattro anni di storia, di un racconto di famiglia. Abaco Viaggi nasce nel 1996, fondata da Vanessa Padovani (nella foto) e suo padre Nevio in quel di San Michele al Tagliamento, in provincia di Venezia.

Pubblicità

Un'agenzia di viaggi ma anche un tour operator che oggi muove direttamente oltre 40mila persone l'anno. Una rete che conta sei agenzie di proprietà e 190 esterne che ne vendono i prodotti. "Siamo specializzati in tour culturali guidati in Italia, Europa e resto del mondo. Una realtà assodata con 52 collaboratori - commenta Padovani, direttore tecnico di Abaco Viaggi -. Il nostro successo sta nel rapporto di fidelizzazione che abbiamo creato con le adv esterne e con i clienti, con un tasso di repeater dell'80%".



L'Accademia

Ma spesso i numeri non bastano. Ed è così che lo scorso anno, la famiglia Padovani ha deciso di creare l'Accademia del turismo di Codroipo, in provincia di Udine. "Si tratta di una sala eventi destinata ad abbracciare il tema dei viaggi in senso ampio - spiega Vanessa -. Uno spazio in cui organizzare la formazione nostra e delle 190 adv esterne, anche se in realtà è aperta a tutto il mondo del turismo e non solo".



Gli incontri spaziano dalla cerimonia del tè giapponese ai reading poetici, fino al ciclo di eventi 'Il tè del viaggiatore', in cui si parla di viaggi con tematiche e ospiti sempre diversi. "Per noi rappresenta un modo di restituire al territorio la fiducia che abbiamo ricevuto nel tempo - prosegue -. Forniamo la sala gratuitamente alle aziende o alle associazioni culturali, abbiamo ospitato anche Settemari e preparato con dei medici una sessione dedicata alla salute in viaggio".



Oltre il turismo

L'impegno di Abaco Viaggi non si limita al mondo del turismo. La famiglia Padovani si è dedicata a iniziative sociali, tra cui una collaborazione con l'ospedale di Udine. "Abbiamo collaborato a un progetto legato all'installazione di una risonanza magnetica nel reparto pediatrico con la pubblicazione di alcuni libri per bambini i cui proventi sono stati destinati all'ABIO, Associazione per il Bambino In Ospedale".



Vanessa Padovani insieme al marito Andrea Dalla Costa, responsabile marketing di Abaco Viaggi, ha realizzato dei personaggi per decorare il reparto e rendere l'esame meno traumatico per i piccoli pazienti: la principessa Tic e il pirata spaziale Tac. "Ai bambini ricoverati viene raccontata la fiaba che noi abbiamo illustrato e vengono affiancati degli psicologi - conclude Vanessa -. In qualche modo i bambini vengono accompagnati in questo 'viaggio', e arrivano al momento della risonanza magnetica più tranquilli. Da quando ha preso avvio il progetto, posso dichiarare con orgoglio, che si è registrata una riduzione della necessità di sedazione del 70%. Un lavoro di volontariato che ha estremamente gratificato me, Andrea e tutti noi di Abaco Viaggi".