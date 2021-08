08:35

Questa volta, i giochi sembrano veramente fatti. Le regole sul green pass sono scritte, incluse quelle che scatteranno solo a settembre. E hanno fatto in parte tirare un sospiro di sollievo al turismo, ‘graziando’ agosto dalla certificazione verde per viaggiare in treno e aereo. In più, sembrano aprirsi spiragli per i famosi corridoi turistici, che il settore chiede ormai da oltre un anno.

Insomma, le regole per le prossime settimane sembrano dettate e, nonostante il cambio in corsa in piena altra stagione abbia acceso la reazione degli operatori del turismo, adesso le bocce sembrano ferme.



L’autunno delle agenzie

Visto che il destino dell’estate sembra ormai tracciato, la domanda successiva riguarda l’autunno e, di conseguenza, l’inverno. Il 2020 ha purtroppo insegnato che le carte si possono sparigliare da un momento all’altro, ma quello che sembra certo è che i mesi da settembre in poi saranno da vivere in trincea.



Al netto di novità sul fronte dei corridoi (con le Maldive in pole position, il che non sarebbe affatto male per l’inverno, e l’Egitto su cui continuano a riversarsi le speranze del turismo organizzato), la fine del 2021 potrebbe non essere molto diversa da quanto si vedrà nelle prossime settimane. Il che, se per certi versi non rappresenta una buona notizia, da un altro ha perlomeno il pregio di essere definito.