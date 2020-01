eBay Extra: partnership con Booking per premiare la community

16:25

Quando lo shopping incontra il settore dei viaggi: eBay annuncia un accordo con Booking.com per rafforzare la propria presa sugli utenti grazie al programma di fidelizzazione eBay Extra.

La partnership permette infatti alla community del sito di e-commerce e a chiunque si iscriva a eBay Extra una serie di vantaggi e promozioni, oltre alla possibilità di guadagnare punti per ogni acquisto effettuato da convertire in buoni sconto validi anche su piattaforme partner.



Tra queste c'è anche Booking.com, new entry fresca di accordo per garantire ai membri di eBay Extra uno sconto del 10 per cento da usufruire entro il 13 febbraio. "In eBay - spiega Jorge Herrero, innovation and new business development director - cerchiamo continuamente di arricchire l'esperienza dei nostri utenti in modo unico e prezioso per farli sentire parte integrante di una vera e propria community fatta di persone, per le persone´. O. D.