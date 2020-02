De Negri, Bmt Napoli: “L'evento è rimandato, si terrà dall'8 al 10 maggio”

12:18

“La 24esima edizione della Bmt di Napoli è rimandata: si terrà dall’8 al 10 maggio alla Mostra d’Oltremare di Napoli, in una data più vicina all’inizio della grande stagione turistica 2020 quando certamente tutto sarà solo un brutto ricordo di questo infame periodo di paura e di incertezze”.

Alza bandiera bianca Angioletto de Negri (nella foto), presidente della Bmt di Napoli. A poco più di 24 ore di distanza dall’annuncio di volere resistere e dare un segnale al settore, le attuali circostanze hanno costretto alla decisione di spostare in avanti le date dell’appuntamento napoletano. Un annuncio che arriva anche poche ore dopo la decisione dei vertici dell’Itb di Berlino di cancellare in toto l’edizione che si sarebbe dovuta aprire lunedì.



Diverse le motivazioni che hanno indotto De Negri “a desistere mio malgrado” come scrive in una nota diffusa poco fa. Motivazioni ormai note, con un effetto a catena causato dalla diffusione del virus, ma anche dal “panico diffuso, unitamente alla paura irrazionale in essere”, come ricorda il patron di Bmt.