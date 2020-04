Il manifesto della stampa turistica specializzata: “Supportate il settore”

12:56

Un manifesto che è anche una petizione al Presidente del Consiglio. È quanto hanno realizzato il Gist e Neos, associazioni di giornalisti italiani specializzati nel settore turistico, per chiedere al Governo il sostegno dell’editoria turistica e dell’informazione professionale.

Pubblicità

Il manifesto sottolinea come la stampa specializzata e di viaggio coinvolga migliaia di professionisti e come la pandemia abbia di fatto messo in crisi la stampa di settore: “In tempo di crisi turistica – si legge nel manifesto - spegnere i riflettori sull’informazione di settore equivale a un harakiri economico”.



Tre le richieste che la stampa specializzata sottopone al Governo: innanzi tutto che il Mibact e l’Enit si impegnino urgentemente in una campagna internazionale di promozione e marketing, per il rilancio dell’immagine e del brand Italia.



In secondo luogo che il Governo dia un sostegno economico immediato all’editoria turistica, sotto forma di finanziamenti a fondo perduto e/o defiscalizzazioni e infine che i presidenti delle Regioni si accordino con il Mibact per la promozione coordinata del Sistema Turistico Italia.