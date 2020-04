Franceschini: “Serve un Fondo europeo speciale per il turismo e nessuno scatto in avanti singolo”

12:06

Serve liquidità e servono anche regole comuni sulla mobilità dei turisti in Europa. Il ministro Dario Franceschini, partecipando questa mattina alla riunione dei ministri europei per il turismo, ha sottolineato le necessità di coordinamento per gestire la ripresa delle attività.

Pubblicità

“Il settore del turismo - ha detto il ministro - sta vivendo una crisi senza precedenti, l’Europa deve adottare rapidamente misure straordinarie da affiancare a quelle nazionali che da sole non bastano. Per questo chiediamo che venga creato un Fondo europeo speciale per il turismo e che un quota significativa del “Recovery fund” sia destinata al settore”.



Ma questo non basta: è necessario armonizzare le misure di mobilità e evitare scatti in avanti dei diversi Paesi. “È essenziale - ha concluso Franceschini - scongiurare le tentazioni di alcuni Paesi di agire autonomamente, a proprio vantaggio, su decisioni fondamentali come la libera circolazione delle persone tra paesi”.