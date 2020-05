11:09

L’annuncio è atteso per le prossime ore e se venisse confermato per il mondo del turismo e per l’intera economia potrebbe rappresentare una decisa boccata d’ossigeno. Pur con le dovute cautele del caso. Il prossimo decreto e il Dpcm correlato potrebbe infatti dare il via libera non solo alla riapertura dei movimenti tra regioni ma anche al di fuori dei confini nazionali a partire dal 3 giugno.



L'accordo

Si tratta di uno dei punti di accordo raggiunto nel corso del consiglio dei ministri concluso nella tarda serata di ieri e che traccerà le linee guida di quella che potrebbe essere definita la Fase 3 dell’emergenza Covid. Per quanto riguarda le frontiere, l’accesso senza quarantena sarebbe esteso al Paesi dell’area Schengen, alla Svizzera e al Principato di Monaco.



Gli altri Paesi

L’Italia non sarebbe l’unico stato della Ue a effettuare questo passo. L’iniziativa, che in Italia porta la firma del ministro del Mibact Dario Franceschini e del ministro degli Esteri Luigi Di Maio, sarebbe stata coordinata dalla Commissione europea e coinvolgerebbe appunto tutti gli stati membri, secondo quanto riportato da Repubblica.it. Il tutto sotto la vigilanza dell’Agenzia Ue per le malattie pronta a segnalare eventuali limitazioni legate a zone dove il contagio manifesta maggiori criticità.

Pubblicità

Nei giorni scorsi gran parte delle compagnie aeree del Vecchio Continente aveva iniziato e rimettere in programmazione diversi voli proprio a partire dal mese di giugno. Forse anche questo un segnale dell’allentamento in arrivo dopo oltre tre mesi di emergenza massima.