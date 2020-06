di Adriano Lovera

Dai meeting su Zoom alle video call di Skype, le riunioni virtuali non seppelliranno il business travel. Ne è convinto Tim Clark (nella foto), il presidente di Emirates, che si è scagliato contro le ipotesi più pessimistiche nel corso di un webinar di Aviation Week.

“Da ogni parte si sente la stessa diagnosi: il mondo non sarà più lo stesso, entriamo in un nuovo ordine mondiale e i meeting online soppianteranno i viaggi d'affari. Mi spiace, ma non concordo affatto” ha detto Clark, 70 anni, nell'industria aerea da metà anni '70.



“Quando un vaccino ci renderà sicuri contro il Covid, la vita tornerà rapidamente alla normalità. Del resto, negli ultimi decenni abbiamo superato traumi come la Guerra nel Golfo e l'11 Settembre e il business è sempre cresciuto. La resilienza del genere umano è incredibile” ha aggiunto. Secondo un sondaggio di Gbta (Global business travel association) su un campione di 1705 imprese, il 54% è pronta a riprendere i viaggi molto presto.



Però, se le abitudini dei manager non saranno stravolte, occorre aspettare per una decisa ripresa dei volumi, che saliranno gradualmente dal 2021, ma secondo il capo di Emirates torneranno ai livelli pre crisi probabilmente nel 2024.