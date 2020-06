Da un pool di imprenditori nasce Santa Teresa Gallura Experience

12:12

Si chiama Santa Teresa Gallura Experience, l'associazione composta da oltre 50 imprenditori che hanno deciso di unire le forze per promuovere la destinazione turistica sarda a fronte dell'emergenza economica legata al Covid19.

Migliorare l'attività di accoglienza, creare una struttura fondata sulla collaborazione, rafforzare la divulgazione verso l'Italia e i Paesi esteri del brand Santa Teresa: sono questi gli obiettivi a medio-lungo termine.



L'associazione comprende attività di ogni tipo, tutte legate al turismo, creando così sinergie che consentano di attrarre i visitatori e di accompagnarli per tutta la - commenta il portavoce Maurizio Sini -. Siamo già all'opera in ottica estate 2021 per proporci al mercato con una forza e una modalità inedite". G. G.