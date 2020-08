Dpcm anti Covid, prorogate al 10 agosto le regole di luglio

10:13

È stata prorogata di 10 giorni la validità del Decreto del presidente del Consiglio emanato il 14 luglio scorso che definiva le ultime regole di contenimento dell’epidemia di Covid 19 in Italia.

Le regole stabilite nel decreto, che aveva come scadenza il 31 luglio, sono quindi prorogate fino al 10 agosto, ma un nuovo Dpcm è atteso questa settimana e da questo ci si aspetta che vengano allargate le maglie con nuove concessioni, come la ripresa delle crociere e la ripartenza di fiere ed eventi.



Ad oggi, quindi, tutte le linee stabilite dal precedente Dpcm sono ancora valide, dall’uso della mascherina nei luoghi chiusi al distanziamento sociale e il divieto di assembramenti.



Sono anche valide le disposizioni relative alla chiusura delle frontiere per i viaggiatori extra Schengen e per quelli dei Paesi stabiliti nell’elenco di nazionalità definite dal Ministero della Salute, nonché le regole di quarantena per chi proviene da determinate destinazioni.