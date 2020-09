08:25

Quest’anno più che mai: nel 2020 il volto del Personaggio dell’Anno assume una valenza del tutto particolare, unica potremmo dire, in un contesto eccezionale.

Proprio per questa ragione il tradizionale appuntamento con il protagonista del turismo votato dai lettori di TTG Italia diventa ‘TTG Star 2020 - Personaggio dell’Anno’, e viene anticipato, giusto in tempo per vedere premiato il ‘numero uno’ del turismo durante la prossima edizione di TTG Travel Experience.



Un’edizione anch’essa particolare, segnata dalla voglia di ripartire e dal desiderio di voltare pagina evidenziati dagli attori del mondo del turismo, che hanno scelto di essere presenti alla manifestazione in programma dal 14 al 16 ottobre presso la Fiera di Rimini.



La premazione

In quell’occasione, nella giornata di giovedì 15 ottobre, si alzerà il velo sul volto più rappresentativo di un 2020 che verrà ricordato per sempre, fra emergenza e ricerca di ripartenza e di ritorno a quella che è già stata definita ‘la nuova normalità’.

La rosa finale dei candidati, che va a toccare vari segmenti del turismo, comprende otto nomi attentamente selezionati dalla redazione di TTG Italia e dal direttore responsabile Remo Vangelista.



Nomi che potranno essere votati dai nostri lettori a partire da oggi e fino al 7 ottobre e che sono stati scelti in base alla volontà che hanno manifestato nel non arrendersi all’emergenza e nell’adoperarsi per trovare soluzioni e mobilitare risorse per ripartire.



I nomi dei candidati

L’elenco dei candidati comprende:

- Adriano Apicella, ad di Welcome Travel

- Danilo Curzi, ceo di Idee per Viaggiare

- Joerg Eberhart, presidente e ceo di Air Dolomiti

- Ivana Jelinic, presidente di Fiavet

- Francesco Lazzarini, ceo di Omnia Hotels

- Paolo Manca, presidente di Federalberghi Sardegna

- Enrica Montanucci, agente di viaggi di Roma titolare di Passaggio in Volo

- Carlo Schiavon, country manager Italia Costa Crociere



Le votazioni si chiuderanno mercoledì 7 ottobre. La premiazione avverrà durante la tre giorni di TTG Travel Experience e i risultati finali saranno annunciati nelle prossime settimane sulle colonne di questo giornale, su ttgitalia.com e sui canali social ufficiali di TTG Italia.



