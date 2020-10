Contest Big You Up per le idee innovative nel turismo: primo premio a Discoveringvalleditria

19:31

Sono stati sotto il segno di innovazione, valorizzazione e promozione del turismo lento gli elementi chiave che hanno guidato il progetto che si è aggiudicato il contest Big You Up. Il progetto creato dal Centro di Formazione Management del Terziario aveva l’obiettivo di individuare idee innovative per il turismo e aveva il patrocino di Alpitour World, Best Western e Gruppo Gattinoni.

Ad aggiudicarsi il contest il progetto Discoveringvalleditria, elaborato da Maria Grazia Cito. Obiettivo della proposta è sviluppare il turismo in Valle d’Itria, reinventando la classica customer experience attraverso gli UGC - User-Generated Content, ovvero qualsiasi tipo di contenuto (post, foto, video, recensioni) pubblicato dagli utenti, in particolare su Instagram.